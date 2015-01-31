Учасники контактної групи щодо України почали переговори в Мінську
17:29, 31 січня 2015Політика
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У Мінську розпочалася зустріч Тристронньої контактної групи із врегулювання ситуації в Україні.
REUTERS
За інформацією агентства, у переговорах беруть участь Леонід Кучма, Денис Пушилін, Владислав Дейнего, а також Хайді Тальявіні і Михайло Зурабов, повідомляє ТАСС.
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Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група підготувала документ щодо припинення вогню та відведення важкого озброєння на Донбасі, який сподівається затвердити в суботу в Мінську.
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