Учасники контактної групи щодо України почали переговори в Мінську

За інформацією агентства, у переговорах беруть участь Леонід Кучма, Денис Пушилін, Владислав Дейнего, а також Хайді Тальявіні і Михайло Зурабов, повідомляє ТАСС.

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