Кучма в Мінську провів зустріч з міністром закордонних справ Білорусі
Колишній президент України Леонід Кучма після прибуття у Мінськ провів зустріч з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макєєвим.
Як повідомляє прес-служба МЗС Білорусі, зустріч відбулася за дорученням президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка.
Колишній президент України прибув до Білорусі для участі в переговорах Тристоронньої контактної групи за участю представників Росії, України і ОБСЄ вз врегулювання ситуації в Україні.
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"Сторони обговорили актуальний стан справ у зоні конфлікту, його вплив на регіональну і глобальну міжнародну обстановку. Значну увагу було приділено можливим шляхам негайного припинення кровопролиття і виходу з кризи на основі мінських домовленостей", - сказано в повідомленні.
За підсумками зустрічі Макей, підкресливши щиру зацікавленість Білорусі у якнайшвидшому встановленні миру на українській землі, побажав успіху учасникам переговорів контактної групи в Мінську.