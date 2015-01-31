Тристороння контактна група підготувала для Мінська документ щодо врегулювання ситуації на Донбасі



Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, 28 січня Президент України Петро Порошенко зустрівся з представниками Тристоронньої контактної групи, а саме з спеціальним представником головуючої в ОБСЄ Сербії Хайді Тальявіні, представником України Леонідом Кучмою та представником Росії, російським послом в Україні Михайлом Зурабовим для обміну поглядами стосовно найбільш напружених питань, пов'язаних з деескалацією ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"Напередодні консультацій в Мінську, Тристороння контактна група дійшла до розуміння, що подальші практичні кроки повинні бути досягнутими: зобов'язуюча угода щодо негайного припинення вогню та відведення важкого озброєння від лінії дотику (лінії розмежування), як це було погоджено в Мінському меморандумі 19 вересня 2014 року; відсутность обмежень для постачання основних товарів та гуманітарної допомоги в уражені (війною) райони Донецької та Луганської області, а також щодо відчутного прогресу у звільненні заручників", - відзначається в повідомленні.

При цьому наголошується, що "документ, який можливо буде підписаний в суботу, включає перелік конкретних кроків, які призначені забезпечити впровадження цих пріорітетних завдань, спрямованих на деескалацію ситуації. Документ набув остаточної форми 29 січня".

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У цьому зв'язку зазначається, що Тристороння контактна група готова відправитись в Мінськ в суботу, щоби провести черговий раунд консультацій та завершити прийняття погоджених угод усіма підписантами Мінського протоколу та меморандуму від 5 та 19 вересня відповідно, які спрямовані на імплементацію мирного плану Президента України Петра Порошенка.