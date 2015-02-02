Захарченко заявив, що переговорів у Мінську не буде, поки Україну на них представляє Кучма
Ватажок бойовиків вважає українського екс-президента "приватною особою".
Глава самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що не братиме участь у переговорах в Мінському форматі, поки Україну представляє "приватна особа" екс-президент України Леонід Кучма, передає ТАСС.
"Екс-президент України Леонід Кучма - приватна особа", - підкреслив він.
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"Поки Україна не призначить офіційного представника від Києва, переговорів у мінському форматі більше не буде", - додав Захарченко.
Як раніше повідомляв УНІАН, 1 лютого учасники тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі констатували зрив переговорів через позицію реставрації так званих "ДНР" і "ЛНР".
Раніше бойовики вимагали перегляду лінії розмежування, зафіксованої в Мінських угодах. Під час переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську представники угруповань «ДНР» і «ЛНР» наполягали, щоб лінією розмежування була лінія зіткнення сторін станом на 31 січня.