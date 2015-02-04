ЗМІ: Порошенко погрожував Путіну під час зустрічі в Мінську

На зустрічі в Мінську Путін заперечив присутність військ РФ в Україні, а Порошенко схиляв російського лідера до перемир'я. Путін заявив Порошенку, що в його розпорядженні 1,2 млн солдатів і вони можуть за два дні взяти Київ і будь-яку столицю країн ЄС і НАТО. Про це повідомляють джерела Financial Times, пишуть Ведомости.

Матеріал FT підготовлений за результатами бесід з міністрами, високопосадовцями ЄС, дипломатами, офіційними особами і співробітниками спецслужб із понад 10 країн.

Тоді домовленості вдалося досягти: заради встановлення миру Порошенко навіть був готовий піти на перегляд тарифів по численних товарних позиціях в рамках економічної частини угоди про асоціацію з ЄС, як на тому наполягала Росія. Але проти цього виступив голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу, і як компроміс було вирішено відкласти вступ у силу економічної частини угоди з української сторони.

Читайте такожПутін заявив, що основний тягар у боротьбі з нацизмом виніс на своїх плечах саме російський народ

Джерела FT розповідають, що зустріч у Мінську пройшла 26 серпня на вимогу української сторони. Порошенко побоювався, що якщо не буде миру або перемоги, він у "два дні втратить (свій пост)", заявив один із західних дипломатів.

Тому Порошенко зателефонував Путіну і заявив: якщо бойові дії не будуть припинені, Київ викладе в інтернет армійські жетони російських солдатів, а також зв'яжеться з їх матерями і дружинами, щоб розповісти, де вони знаходяться.

Цю історію Порошенко згодом розповідав кільком західним чиновникам, хоча російські представники її не підтверджують.