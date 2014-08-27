У Мінську не йшлося про жодні компроміси щодо суверенітету України - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на X з'їзді партії «Солідарність», яку делегати перейменували у «Блок Петра Порошенка».

Порошенко підкреслив, що “жодних компромісів навколо суверенітету України і європейського вибору” не було.

Читайте такожПорошенко розповів про результати переговорів у Мінську (відео брифінгу)Як повідомляв УНІАН, 26 серпня в Мінську Порошенко провів перемовини з верховним представником ЄС Кетрін Ештон, а також відбулася двостороння зустріч з його російським колегою Володимиром Путіним. Зустріч двох президентів відбулась після переговорів у форматі Україна-ЄС-Євразійська трійка.

Після переговорів Порошенко повідомив, що сторони домовилися про негайний початок консультацій прикордонних служб і начальників Генштабів України і РФ для встановлення контролю на українсько-російському кордоні та врегулювання ситуації на сході країни.

Також Порошенко заявив, що на базі мирного плану щодо врегулювання ситуації в Україні буде розроблено дорожню карту.

Крім того, він поінформував про домовленість провести 6 вересня консультації з питань енергетики між Україною, Євросоюзом та Росією.

Також президент проінформував, що у контексті обговорення імплементації Угоди між Україною та ЄС щодо створення зони вільної торгівлі було домовлено про початок консультацій на рівні експертів, які забезпечать мінімізацію наслідків імплементації цієї угоди для країн-сусідів.