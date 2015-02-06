Україна найбільше потребує зброї для оборони, а не для нападу - Дещиця

Україна потребує від Заходу оборонного, а не наступального озброєння, яке дасть змогу почувати себе ”більш впевнено” під час оборони країни від російської агресії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол України у Польщі Андрій Дещиця в ефірі польського телеканалу TVN24 BiŚ.

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”Україна найбільше потребує зброї, за допомогою якою може себе захистити (...) зброї для оборони, а не для нападу”, - відзначив він.

Дипломат зазначив, що українська армія має достатньо зброї для боротьби з агресором, зауваживши, що додаткова допомога західних держав може посилити позицію українських військових.

”Додаткова допомога дозволить нам почувати себе більш впевнено”, - сказав він, назвавши складним прогнозувати, що насправді планує далі робити Кремль в Україні.

Дещиця також не виключив можливості військового союзу українського уряду з окремими державами НАТО в умовах, коли немає єдиної позиції усіх членів Альянсу в питанні підтримки українців проти агресії РФ.

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”У нас на столі кілька сценаріїв розвитку, реалізація яких дозволила би почуватися безпечно. Побачимо, котрий з них буде найбільш ефективним та досяжним”, - сказав він, відповідаючи на запитання, чи доцільно Україні укласти окрему угоду зі США чи Великобританією.

Посол назвав важливим у цьому контексті питання часу, якого ”не є забагато”.