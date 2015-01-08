Яценюк і президент Німеччини обговорили подолання російської агресії на Донбасі

Як повідомили в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, Арсеній Яценюк зазначив, що єдиним шляхом до деескалації ситуації є виконання мінських домовленостей, які порушуються Росією. Головними кроками має стати відновлення контролю над кордоном, виведення російських військ і припинення поставок зброї керованим Росією терористам.

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Глава уряду також обговорив з президентом Німеччини прийнятий нещодавно в Україні пакет реформ, а також подальші плани Кабміну щодо стабілізації фінансової та економічної ситуації, кроки по боротьбі з корупцією.

У Берліні прем'єр-міністр вже провів зустріч з віце-канцлером, міністром економіки і енергетики Німеччини Зігмаром Габріелем.

Сьогодні Арсеній Яценюк зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель і виступить в Німецькому товаристві зовнішньої політики.