Олланд заявив, що мета поїздки до Путіна - "домогтися угоди" по Україні

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Reuters.

"Наша з Меркель мета поїздки в Москву - досягти угоди", - сказав він.

За його словами, "всі сторони впевнені, що припинення вогню - це лише перший крок, має бути досягнута всеосяжна угода".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що план канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланда щодо врегулювання конфлікту на Донбасі передбачає позаблоковість і федералізацію України.

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Також раніше повідомлялося, що Путін запропонував Меркель і Олланду створити нове Придністров'я в Україні.

У той же час, заступник глави адміністрації президента України Валерій Чалий заявив, що основою переговорів президента України Петра Порошенка з Меркель і Олландом були мінські угоди, а не документ Путіна.