Олланд і Меркель не привозили в Київ ніяких пропозицій Путіна, кажуть в адміністрації Порошенка (відео)

Про це в ефірі ТСН.Ніч повідомив заступник голови адміністрації президента України Валерій Чалий, коментуючи переговори, які в різних форматах тривали 5 годин.

За його словами, лідери Німеччини, Франції та президент України Петро Порошенко обговорювали шляхи імплементації Мінських домовленостей — усі сторони погоджуються, що саме цей документ є базовим для вирішення конфлікту на Донбасі.

"Основою цих переговорів був ніякий не "документ Путіна", а вироблене ще з учорашнього дня спільними зусиллями сторін бачення імплементації Мінських домовленостей. Це головний базис, від якого ніхто не відмовляється", - сказав заступник голови АП.

Читайте такожПутін запропонував Меркель і Олланду створити нове Придністров'я в Україні - ЗМІТакож, за словами Чалого, не зовсім правильно стверджувати, що Меркель та Олланд відразу після Києва полетять до Москви. Після зустрічі з Порошенком вони полетіли до Берліна і 6 лютого, можливо, вони зустрінуться з Путіним у столиці РФ, щоб обговорити кризу на Донбасі.

"Дуже важливо, що привезуть з Москви наші європейські партнери. Вони взяли на себе роль підштовхнути тих, хто підписував домовленості і заявляв у Мілані та інших містах про те, що готові взяти на себе відповідальність виконати Мінські домовленості", - сказав заступник голови АП.

Чалий додав, що для української сторони важливо вийти на лінію розмежування, зазначену у Мінському меморандумі 19 вересня 2014 року, закрити кордон від постачання зброї, обміняти усіх полонених, але головна позиція — повністю зупинити вогонь, причому не тільки з боку українців.

Нагадаємо, одразу після зустрічі міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Франція і Німеччина допомагають повернути мир.

Водночас депутат від Блоку Порошенка Мустафа Найем стверджує з посиланням на власні джерела, що пропозиції все ж були, причому спершу їх повідомили тільки Франції й Німеччині, плануючи не залучати Україну до переговорів.