Україна вводить прикордонний режим на прилеглих до зони АТО територіях

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №38 "Деякі питання підвищення рівня національної безпеки України" від 30 січня 2015 року.

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Зокрема, в постанові зазначається, що з метою підвищення рівня національної безпеки України, забезпечення безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, законних інтересів і, виходячи із принципів непорушності державних кордонів, територіальної цілісності, політичної та економічної незалежності і суверенітету України, уряд постановляє поширити на період проведення АТО дію ч. 3 ст. 22 закону "Про державний кордон України" на територію окремих міст і районів на сході і півдні країни.

У зв'язку з цим наголошується, що в Донецькій області до цих міст і районів віднесені міста Донецьк, Авдіївка, Артемівськ, Вугледар, Горлівка, Дзержинськ, Дебальцеве, Докучаєвськ, Селидове, а також райони - Артемівський, Волноваський, Володарський, Костянтинівський, Красноармійський, Мар’їнський, Ясинуватський.

У Луганській області: Лутугинський, Новоайдарський, Перевальський, Попаснянський, Слов’яносербський, Старобільський райони.

У Харківській області: Богодухівський район.

У Херсонській області: Новотроїцький і Чаплинський райони.