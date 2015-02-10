Внаслідок обстрілу Краматорська загинули 11 людей, поранено 58

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила народний депутат України Ірина Геращенко на засіданні Верховної Ради України.

Вона зазначила: “На жаль, серед цивільного населення на сьогодні загинуло 7 людей і більше 20 знаходяться з буде важкими пораненнями, з яких 9 - у критичному стані, а 4 серед поранених — це діти”.

Геращенко зазначила, що сьогодні серед військових втрати - 4 бійця і “є багато поранених також”.

Читайте такожВідеозаписи артудару по Краматорську та його наслідківСтаном на 16.00 кількість поранених унаслідок обстрілу бойовиками Краматорська зросла до 58 осіб, повідомляється на сайті Донецької облдержадміністрації.

"Загальна кількість поранених в результаті обстрілу - 58 осіб (цивільні та військові)", - наголошується в повідомленні.

Геращенко зазначила, що президент України Петро Порошенко дав доручення керівництву АТО та уряду, щоб “всі сили зараз були кинуті на допомогу цивільному населенню, на те, щоб надати першу медичну допомогу”.

За її словами, місцева лікарня має отримати всі необхідні ліки для надання допомоги пораненим.

Геращенко наголосила, що ВР має дати оцінку тому, що відбувається на сході України. За її словами, зовсім очевидно, що “терористи намагаються таким чином зірвати мінські переговори, які мають відбутися в середу, 11 лютого, а також терористи хочуть залякати мирні міста України, цивільне населення, наших військових, державу Україна і весь світ шантажувати російською зброєю”.

Раніше повідомлялося з посиланням на джерело у Генштабі, що в місті було зафіксовано 41 точку влучання снарядів.