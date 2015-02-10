Росія несе відповідальність за життя і здоров'я Савченко - МЗС України (відео)

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України з приводу подовження Савченко терміну тримання під вартою.

"Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест у зв’язку з прийнятим 10 лютого Басманним районним судом міста Москва Російської Федерації рішенням про продовження утримання під вартою народного депутата України, члена української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Надії Савченко", - йдеться у заяві.

У МЗС зазначають, що при винесенні рішення судом не були взяті до уваги ані зібрані захистом докази, що підтверджують непричетність громадянки України до інкримінованих їй дій, ані клопотання про зміну запобіжного заходу, подані разом з гарантіями Посольства України та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, ані значне погіршення стану здоров’я Савченко.

В українському зовнішньополітичному відомстві також наголосили, що російська влада відверто проігнорувала заклик Парламентської асамблеї Ради Європи про негайне звільнення Савченко як особи, що користується дипломатичним імунітетом члена ПАРЄ, порушуючи таким чином свої зобов’язання як члена Ради Європи та учасника низки міжнародних конвенцій.

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Враховуючи викладене, МЗС України вимагає від Російської Федерації негайно звільнити Савченко та всіх інших утримуваних нею політичних в’язнів - громадян України, а також закликає світове співтовариство посилити політичний та дипломатичний тиск на Російську Федерацію з метою звільнення всіх громадян України, які продовжують незаконно утримуватися на території Росії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 лютого, Басманний суд Москви задовольнив клопотання слідства, продовживши до 13 травня строк арешту Савченко.

Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю звинуватили в незаконному перетинанні кордону.

Льотчицю утримують в московському СІЗО №6.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодовку.