Суд продовжив арешт Савченко до 13 травня

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ із зали суду, таке рішення оголосив суддя Артур Карпов.

Раніше УНІАН повідомляв, що адвокати української льотчиці Надії Савченко пропонували суду змінити запобіжний захід з арешту на домашній арешт - на території готелю при Посольстві України у Москві.

Крім того, один з адвокатів Ілля Новіков заявляв, що захист готовий погодитися на будь-яку заставу. Також він говорив, що Савченко можна звільнити під особисте поручительство Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської

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Він звернувся до суду із проханням обрати будь-яку міру запобіжного заходу, крім утримання під вартою, "оскільки Савченко це вб'є".

Слідчі і прокуратура заявили, що виступають проти зміни запобіжного заходу і вимагають продовження арешту.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю обвинуватили у незаконному перетині кордону.

27 жовтня 2014 року Басманний суд Москви продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою. Льотчицю утримують у московському СІЗО №6.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування.