ЗМІ повідомили про завершення зустрічі "нормандської четвірки"

Як передає ТАСС, лідери покинули зал переговорів - спочатку президент України Петро Порошенко, потім російський президент Володимир Путін і після нього - президент Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Читайте такожКлімкін: про переговори буде що розповісти, але все потім

Як очікується, лідери зроблять заяви для преси, проте спільного виступу перед журналістами не заплановано. Ймовірно, Франсуа Олланд і Ангела Меркель зустрінуться з європейською пресою, а Володимир Путін і Петро Порошенко поспілкуються зі своїми журналістськими пулами.

Дипломатичний марафон тривав близько 14 годин. Підсумком зустрічі має стати документ про аспекти врегулювання ситуації на Донбасі.