ЗМІ повідомили про завершення зустрічі "нормандської четвірки"
09:24, 12 лютого 2015Політика
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У Мінську завершилася зустріч "нормандської четвірки", на якій лідери України, Німеччини та Франції обговорювали з російським президентом Володимиром Путіним варіанти вирішення конфлікту в Донбасі.
REUTERS
Як передає ТАСС, лідери покинули зал переговорів - спочатку президент України Петро Порошенко, потім російський президент Володимир Путін і після нього - президент Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель.
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Як очікується, лідери зроблять заяви для преси, проте спільного виступу перед журналістами не заплановано. Ймовірно, Франсуа Олланд і Ангела Меркель зустрінуться з європейською пресою, а Володимир Путін і Петро Порошенко поспілкуються зі своїми журналістськими пулами.
Дипломатичний марафон тривав близько 14 годин. Підсумком зустрічі має стати документ про аспекти врегулювання ситуації на Донбасі.
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