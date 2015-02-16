МЗС Польщі сумнівається у скасуванні віз для українців у травні цього року

Про це в Лодзі заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Рафал Тшасковський, який бере участь у форумі Європа-Україна. "Є значний прогрес, але не все було зроблено, і тому рішення буде складним", - сказав Рафал Тшасковський, відповідаючи на питання, чи зробила українська сторона все необхідне для скасування візового режиму з ЄС.

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За його словами, Польща виступає за те, щоб Євросоюз прийняв це рішення, зазначивши, що на практиці це буде залежати від того, "як буде розвиватися ситуація".

Польський дипломат зазначив, що можливе прийняття рішення про введення безвізового режиму для громадян України, яке може бути прийняте в травні, але не означатиме автоматичне скасування візового режиму. "Скасування віз відбудеться не відразу, але важливо, щоб був оголошений певний план", - підкреслив дипломат.

Рафал Тшасковський також повідомив, що Польща зараз очікує відповіді Європейської комісії з питань розширення зони малого прикордонного руху з Україною до 50 км+ з нинішніх 30 км+. Він відмовився коментувати терміни, коли таке рішення може бути прийнято, зауваживши, що це залежатиме від темпів переговорів.

Як повідомлялося, діалог між ЄС і Україною щодо візової лібералізації розпочато 29 жовтня 2008 року, а План дій з візової лібералізації був наданий Україні 22 листопада 2010 року.