Україна і ЄС домовилися озвучити точну дату введення безвізового режиму на саміті в травні

Президент України Петро Порошенко домовилися з Верховним представником Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки Федерікою Могеріні, що процес лібералізації візового режиму між Україною та Євросоюзом буде завершено до Ризького саміту, який відбудеться весною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент повідомив під час спільної заяви для преси з Верховним представником Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки Федерікою Могеріні сьогодні у Києві.

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"Ми досягли домовленості.., щоб вже до Ризького саміту завершити процедуру лібералізації візового режиму, для того, щоб ми отримали в Ризі чітку дату про запровадження безвізового режиму з Європейським союзом", - сказав він.

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив - Україна розраховує на те, що рішення про запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом буде ухвалено на саміті «Східного партнерства» в Ризі навесні 2015 року.