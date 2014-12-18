Україна поки не готова до безвізового режиму з ЄС - Томбінський

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з журналістами.

Посол наголосив, що в питаннях лібералізації візового режиму не потрібно робити обіцянок, а навпаки - потрібно сказати, що саме зроблено для того, щоб бути готовими для введення безвізового режиму.

Томбінський згадав, що в березні 2014 року лунали заяви, що до кінця поточного року Україна виконає всі умови і буде готовою до введення безвізового режиму.

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"Ми наприкінці 2014 року, а нема ще тих всіх необхідних заходів, щоби виконати те, що було необхідним для того, щоби закінчити цей процес. Залишилось до Ризького саміту 5 місяців, використайте цей час і зробіть те, що надасть можливість європейським країнам сказати "так", що все зроблено, це працює...", - сказав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко заявив, що домовився з Верховним представником Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки Федерікою Могеріні, що процес лібералізації візового режиму між Україною та Євросоюзом буде завершено до Ризького саміту, який відбудеться в травні 2015 року.