Порошенко закликав США виконати заяви про посилення оборони України

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із Віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Президент України подякував США за тверду підтримку під час сьогоднішнього засідання Ради Безпеки ООН.

Петро Порошенко та Джозеф Байден констатували, що режим припинення вогню, введений в дію Мінськими домовленостями не виконується через постійні обстріли з боку бойовиків, особливо в районі Дебальцево.

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Президент Порошенко наголосив на необхідності негайних дій для зупинення ескалації та зриву Мінських домовленостей. Він також закликав США реалізувати попередні заяви щодо надання Україні додаткових засобів для посилення її обороноздатності.

Віце-президент Байден запевнив в підтримці України та домовився з Президентом Порошенком про постійну координацію між Україною, США, Німеччиною, Францією а також в рамках ООН та ОБСЄ.