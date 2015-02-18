Лідери України, Франції, Німеччини та РФ проведуть телефонні переговори - ЗМІ

Президент Франції Франсуа Олланд, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін проведуть в середу ввечері телефонну бесіду.

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