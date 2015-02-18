Лідери України, Франції, Німеччини та РФ проведуть телефонні переговори - ЗМІ
14:05, 18 лютого 2015Політика
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Президент Франції Франсуа Олланд, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін проведуть в середу ввечері телефонну бесіду.
REUTERS
Про це повідомив на прес-конференції в Парижі офіційний представник французького уряду Стефан Ле Фоль, повідомляє ТАСС.
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Раніше УНІАН повідомляв, що ЄС звинуватив Росію у порушенні "режиму тиші" і висунув вимогу припинити бої в Дебальцевому, які після оголошення перемир'я лише посилилися. Зокрема, командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко повідомив, що бойовики розстріляли колону військових, які виходили з Дебальцевого.
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