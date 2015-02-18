Бойовики розстріляли колону військових, що виходили з Дебальцевого – Семенченко

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України, командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко.

«Одержав доповідь командира підрозділу, який тримає передові позиції на «дорозі життя» ближче до Дебальцевого. Колона, яка виходить з Дебальцевого, на ділянці дороги залишилася без прикриття танків. Танки терористів вийшли на позиції і впритул розстріляли колону», - заявив Семенченко.

Читайте такожПорошенко заявив про відведення українських військ з ДебальцевогоЗа його словами, «наша артилерія і «Гради» працюють по танках противника. Триває евакуація поранених і вивезення загиблих. Дорогу тримаємо. Уточнюємо інформацію».