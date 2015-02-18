ЄС звинуватив Росію в порушенні "режиму тиші" і висунув вимогу припинити бої в Дебальцевому

Як ідеться у заяві, текст якої є у розпорядженні УНІАН, Могеріні закликає терористів і Росію негайно виконати Мінські зобов'язання, інакше Євросоюз вживатиме необхідних заходів.

«Дії підтримуваних Росією сепаратистів у Дебальцевому є чітким порушенням режиму припинення вогню. Сепаратисти повинні припинити усі військові дії. Росія та сепаратисти повинні негайно та повністю виконати зобов'язання, про які було домовлено у Мінську, відповідно до резолюції Ради безпеки ООН, яка була ухвалена 17 лютого, починаючи з виконання режиму припинення вогню та відведення усієї важкої зброі", - заявила Могеріні.

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Від імені Євросоюзу вона закликає надати негайний доступ Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ і дозволити здійснювати моніторингові функції та функції верифікації у Дебальцевому, навколо цього міста та в будь-яких місцях, якщо місія цього потребуватиме.

«Також має бути забезпечений безпечний прохід для всіх, хто хоче залишити цю територію. ЄС готовий вжити необхідних заходів у разі, якщо будуть продовжені бої та інший негативний розвиток, які будуть порушувати Мінські домовленості», - наголосила Могеріні.