Єфремова можуть знову заарештувати за новим обвинуваченням

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов повідомив журналістам після завершення його допиту у Генпрокуратурі.

За словами Єфремова, на допиті йому ставили запитання стосовно його висловлювань у сесійній залі Верховної Ради та на погоджувальних радах ВР у часи, коли він був народним депутатом та очолював фракцію Партії регіонів.

Як сказав Єфремов, він підтвердив, що дійсно говорив ті речі, про які його запитували у прокуратурі, і не відмовлявся від сказаного.

Читайте такожЄфремов заявляє, що заставу за нього вніс КолесніковНа його думку, його хочуть зробити головним винуватцем злочинів, які відбулися на Майдані. Також Єфремов підозрює, що до 20 лютого - роковин масових вбивств на Майдані - його хочуть заарештувати.

За словами Єфремова, якщо його сьогодні не ув'язнять, то одягнуть електронний браслет.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави.

Сьогодні, 18 лютого, Єфремов повідомив, що Генпрокуратура оголосила йому про підозру у розпалюванні міжнаціонального конфлікту. Також він сказав, що заставу за нього вніс колишній віце-прем’єр Борис Колесніков.