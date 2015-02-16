Печерський райсуд арештував Єфремова з можливістю виходу під заставу в 3,6 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосила слідчий-суддя Печерського районного суду Олеся Батрин., задовольнивши таким чином клопотання Генпрокуратури України.

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Як зазначається в обгрунтуванні судового рішення, суд дійшов висновку, що є ризики переховування колишнього голови фракції Партії регіонів від слідства, тиску на свідків та виїзду за кордон.

Відповідно до рішення суду, у разі не внесення вказаної суми грошових коштів до 14 квітня, Олександр Єфремов буде утримуватися під вартою, в іншому разі - він буде випущений з-під варти з моменту сплати 3,6 млн грн застави. Також суд постановив, щоб Олександр Єфремов здав свій закордонний паспорт представникам органів слідства.

Адвокат колишнього народного депутата Олександр Мельников просив суд не обрати його підзахисному запобіжний захід. Він поінформував суд, що група народних депутатів написали листа з проханням взяти Олександра Єфремова на поруки. Серед підписантів колишні "регіонали" Тетяна Бахтеєва, Юрій Воропаєв, Дмитро Шпенов та інші депутати.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого співробітники Генпрокуратури спільно зі співробітниками СБУ затримали колишнього голову Партії Регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова. Сьогодні Печерський суд Києва обирає запобіжнийзахід для Олександра Єфремова.