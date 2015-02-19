В ОБСЄ заявили про готовність співпрацювати з міжнародними миротворцями в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків, відповідаючи на запитання журналістів про ставлення моніторингової місії до відповідного рішення РНБО.

“По-перше, це питання - до української влади. Але за нашими повноваженнями ми співпрацюємо з різними сторонами, з ООН, з іншими сторонами, і ми готові співпрацювати з міжнародними миротворчими силами, але ми цивільна, неозброєна місія”, - сказав Боцюрків.

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Також він додав, що місії ОБСЄ з огляду на небезпеку перебування в зоні конфлікту потрібен ще броньований транспорт на додачу до того, що вже є.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Рада національної безпеки і оборони України вирішила звернутися до ООН і ЄС із проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі й неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.