Спостерігачі ОБСЄ не потрапили у Дебальцеве, оскільки бойовики не надали їм гарантії безпеки

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.

“Що стосується Дебальцевого, ми не змогли туди потрапити вчора. Ми отримали письмову відповідь від ополченців, що вони не можуть нам надати безпеку. А це фактично означає, що нам не дали туди доступу. Ми цивільні люди, ми не можемо посилати наших людей в ті місця, де небезпечно”, - сказав Боцюрків.

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Також він додав, що у зв'язку з відсутністю у Дебальцевому місії ОБСЄ вона не може дати оцінку подіям у місті.

“Ми повідомляємо тільки те, що бачимо своїми очима”, - сказав Боцюрків.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент України Петро Порошенко повідомив, що російська сторона ставила українським військовослужбовцям у Дебальцевому умови здатися в полон та передати їм усю військову техніку.

Також президент заявив, що наказав вивести українські силові підрозділи з Дебальцевого.

За попередніми даними, під час виходу з Дебальцевого загинули 6 бійців, ще 100 отримали поранення.

За підрахунками експертів, до моменту виходу українських військ з Дебальцевого бойовиками було випущено стільки боєприпасів, що в перерахунку на кожного українського солдата у середньому вийде по 580 кілограмів.

Також повідомлялося, що понад 90% особового складу українських військ вийшли з Дебальцевого.