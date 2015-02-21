Наливайченко обіцяє показати докази причетності Суркова до розстрілів на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко під час відкриття виставки «Присутність. Докази агресії російських військ на території України» на Михайлівській площі в центрі Києва.

Наливайченко сказав, що інформація про причетність помічника президента РФ Суркова до організації снайперських груп іноземців під час масових вбивств протестувальників на Майдані у лютому минулого року не є спеціальною заявою, а оприлюднена з дозволу слідства.

«З дозволу слідства ми дали трошки більше інформації стосовно тих осіб, які причетні до організації вбивства. І не тільки Небесної сотні, а всіх, хто був на Майдані тоді. До незаконного залучення снайперів, до незаконного планування, з іноземцями та іноземними генералами військових спецслужб спецоперації. Це не заява, це матеріали слідства. І я думаю, наступного тижня чекайте - ми будемо з дозволу слідчих, не до дати конкретної, поступово, що буде дозволяти слідство, оприлюднювати, в тому числі стосовно радника президента», - сказав він.

Також голова СБУ додав, що до питань слідства належать подробиці стосовно того, з ким зустрічався Сурков, в які дати, що планував та наскільки наявні свідчення доводять його причетність до організації не тільки «гібридних» війн в Донецьку та Луганську, а саме про початок військової агресії проти України з лютого минулого року в Києві.

На запитання, чи тільки російські найманці стріляли на Майдані, Наливайченко відповів, що цей факт буде ще доводитись.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко під час виступу на церемонії вручення державних нагород членам родин Героїв Небесної Сотні заявив про наявні свідчення бійців «Альфи» стосовно причетності до масових вбивств на Майдані у лютому минулого року помічника президента Росії Владислава Суркова, який керував організацією снайперських груп іноземців.