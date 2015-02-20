Бійці "Альфи" заявили, що помічник Путіна керував снайперами на Майдані - Порошенко

Бійці «Альфи» дали свідчення, що помічник президента Росії Владислав Сурков керував організацією снайперських груп іноземців на Майдані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це президент України Петро Порошенко заявив під час виступу на церемонії вручення державних нагород членам родин Героїв Небесної Сотні.

Президент нагадав, що Генеральна прокуратура та СБУ встановили чіткий російський слід у розстрілах на Майдані.

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"Слідство, нарешті, отримало доступ до записів приватних телефонних розмов Януковича з представниками російських силових структур. Вони разом заздалегідь готувалися до розстрілу. Буквально днями керівництво Служби безпеки поінформувало мене про те, що допитані нею бійці «Альфи» дали покази, що помічник президента Росії Владислав Сурков керував організацією снайперських груп іноземців на Майдані", - підкреслив глава держави.

Як раніше повідомляв УНІАН, напередодні глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко в ефірі телеканалу 1+1 звинуватив помічника президента Росії Владислава Суркова в тому, що він керував снайперськими групами іноземців на Майдані в лютому 2014 року.

"Наприкінці 2013 - початку 2014 рр. до Києва приїжджали три групи співробітників Федеральної служби безпеки (знаходиться на Луб'янці в Москві, - ред.) для організації і планування розгону учасників акції протесту в столиці України", - розповів Наливайченко.

Він також зазначив, що колишні співробітники спецпідрозділу СБУ Альфа на допитах надали інформацію про місцезнаходження снайперів, які цілилися в мітингувальників і правоохоронців.