Янукович за рік може повернути всі заморожені активи - Transparency International
Експерти Transparency International побоюються, що через рік Віктор Янукович і його соратники можуть повернути собі всі заморожені активи.
Про це йдеться в доповіді Transparency International Росія, підготованій спільно з українським відділенням цієї організації, передає «Українська правда».
Експерти нагадали, що ЄС вніс Януковича і людей з його оточення в санкційний список і заморозив їхні активи.
"Тим не менш, у даний час річний термін дії даних санкцій підходить до кінця. Для його продовження буде потрібно нове рішення Ради Європи. Судячи з усього, подальша доля санкційного списку буде залежати від того, чи зможе ГПУ представити докази вини зазначених осіб. У разі зняття обмежувальних заходів розшукати і повернути активи, які можуть бути одразу ж переоформлені на треті особи, Україні буде ще складніше", - йдеться в доповіді.
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Як приклад, експерти нагадали про переоформлення Межигір'я на нового власника і квартири Януковича, які також змінили власників.
"Поки що все, що відбувається з активами Януковича і його оточення, мало схоже на правове співробітництво між країнами. Є побоювання, що європейські країни скоро втомляться чекати реальної допомоги в розслідуванні складних справ, пов'язаних з колишнім президентом України і з його оточенням", вважають експерти.