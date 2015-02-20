Межигір’я та "хонка" досі не під арештом, у них новий власник – ЗМІ

Про це йдеться в розслідуванні "Чиє зараз "Межигір’я?", передає Радіо Свобода.

Так, майно ТОВ "Танталіт" за адресою Нові Петрівці, вул. Івана Франка, 19 (Київська область) не обтяжене забороною відчуження – це випливає зі свіжих даних Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, які наводять журналісти.

На цю компанію була оформлена більшість об’єктів майнового комплексу "Межигір’я", включно з основним будинком "хонка", де жив Віктор Янукович.

Арешт накладений лише на те майно в "Межигір’ї", яке було прямо оформлене на колишнього президента – а це менший будинок, який Янукович демонстрував журналістам у 2012 році замість "хонки". У нього й адреса інша – Нові Петрівці, вул. Івана Франка, 20.

За цей час компанія, на яку оформлене "Межигір’я", встигла змінити своїх засновників.

Так, народний депутат Сергій Клюєв продав свою частку у ТОВ "Танталіт" самому ТОВ "Танталіт" (99,97%) та юристові і новому директору цієї фірми Олександрові Приймаку (00,03% власності).

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Журналісти розшукали нового фактично єдиного власника "Межигір’я" Олександра Приймака, але він відмовився відповідати на будь-які запитання.

Заступник генерального прокурора Олексій Баганець розповів, що Сергія Клюєва не було притягнуто до відповідальності до того, як він переоформив свою частку у ТОВ "Танталіт", через те, що "засновник підприємства не є "суб’єктом посадового злочину".

"Він офіційно не був ні директором підприємства, ні бухгалтером. Так, усі говорили, що це афілійовано з його підприємством, що йому належить. Але там, вибачте, був директор як посадова особа, який повинен нести відповідальність за вчинення службових злочинів. А засновник не є суб’єктом посадового злочину", – заявив посадовець.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, у свою чергу, пояснив журналістам, що директора та бухгалтера ТОВ "Танталіт" не притягли до відповідальності, бо їх не знайшли.

"Ці особи відсутні. За наслідком оперативно-розшукових заходів встановлено, що ці особи відсутні на території України", – повідомив Горбатюк.

Повернення "Межигір’я" у державну власність було однією з вимог учасників Революції гідності.