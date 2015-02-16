Єврокомісія на початку березня звітує про перегляд санкцій щодо українських чиновників

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі заявила речник верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майа Косьянчич.

"Вам відомі прізвища тих, кого включено до списку за зловживання з державними коштами в Україні. Це сталося майже рік тому, у березні минулого року. Потім цей список було доповнено новими прізвищами. Цей список зараз переглядається", - констатувала вона.

За словами речника, перегляд має бути завершено якраз через рік після ухвалення цього рішення - на початку березня.

"Зараз я не можу коментувати, чим завершиться цей перегляд", - наголосила Косьянчич.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня у Брюсселі європейський дипломат повідомив, що у Раді ЄС продовжується обговорення питання щодо скасування санкцій проти окремих українців, до яких через зловживання бюджетними коштами були застосовані запобіжні заходи.

Дипломат нагадав, що персональні санкції були введені ЄС до більш як 20 осіб за зловживання з бюджетними коштами, це посадовці режиму Януковича.

"Це було зроблено у тісній співпраці з українськими правоохоронними органами, які надали нам імена осіб, щодо яких проводилися розслідування. Зараз ми отримали новини з Києва, від правоохоронних органів, що стосовно деяких з цих людей розслідування більше не проводитиметься. Тоді постає питання, чи ми повинні викреслити зі списку цих людей", - пояснив він.

Читайте такожЄС оприлюднив новий список санкцій проти РосіїТого ж дня, коментуючи цю інформацію, старший помічник генерального прокурора з особливих доручень Валерій Карпунцов заявив, що адвокати колишніх високопосадовців часів режиму Януковича намагаються знайти шпарини в законодавстві, щоб Європейський Союз скасував санкції, введені проти їхніх клієнтів.

Довідка УНІАН. ЄС 5 березня заморозив активи 18 українських громадян, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини в Україні.

У списку – екс-президент Янукович та його сини Олександр і Віктор, екс-глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-голова СБУ Олександр Якименко, екс-прем'єр Микола Азаров та його син Олексій, екс-глава Адміністрації президента Андрій Клюєв та його брат Сергій, екс-заступник глави Адміністрації президента Портнов, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, бізнесмен Сергій Курченко, екс-міністр освіти і науки Дмитро Табачник, екс-голова МОЗ Раїса Богатирьова, колишній радник Януковича Ігор Калінін.

У червні іноземні ЗМІ повідомляли, що Янукович, його сини і шестеро інших колишніх високопосадовців, що фігурують у санкційному списку Європейського Союзу, подали позови на рішення ЄС про замороження їхніх активів.

Крім того, четверо громадян України, які потрапили до «чорних» списків, написали до Ради ЄС письмові запити для отримання доказів, що також може свідчити про наміри подання ними позовів. Це колишній генеральний прокурор України Пшонка та його син Артем, екс-глава СБУ Якименко та екс-міністр внутрішніх справ Захарченко.