Суддя, що відпустила Єфремова, переслідувала Автомайдан з особистих інтересів - прокуратура

Зокрема, сьогодні Царевич прийшла на допит у справі щодо переслідування Автомайдану, повідомила Українській правді прес-секретар київської прокуратури Олена Яхно.

"Царевич ходить на допити", - сказала вона і нагадала, що Царевич підозрюють у винесенні завідомо неправосудних рішень проти активістів Автомайдану. Їй винесено підозру за ч.2 статті 375 Кримінального кодексу.

Яхно уточнила, що спочатку Царевич було оголошено про підозру кілька місяців тому. "А потім справу було перекваліфіковано, тому у лютому їй повторно було оголошено підозру. Це тоді вона ховалася у нарадчій кімнаті, і слідчий не міг їй вручити ту підозру", - розповіла вона.

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Яхно уточнила, що справу було перекваліфіковано, оскільки з'ясувалося, що "в неї були особисті інтереси". Речник київської прокуратури не уточнила, про що саме йдеться, пояснивши, що "це таємниця слідства".

Крім того, вона розповіла, що на допити також ходять інші судді Печерського райсуду – Сергій Вовк та Віктор Кицюк.

Як відомо, Царевич була серед тих суддів, які забирали в учасників Автомайдану права за сфальсифікованими рапортами і протоколами даїшників.

Також Царевич ухвалювала рішення щодо ув’язнення Юрія Луценка.

Крім того, вчора, 25 лютого, вона також звільнила з під варти під заставу на підставі лінгвістичної експертизи Олександра Єфремова, якого обвинувачують у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.