Суддю, яка відпустила Єфремова під заставу, викликали на допит в прокуратуру (фото)
11:16, 26 лютого 2015Політика
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У четвер вранці, 26 лютого, суддя Печерського районного суду Києва Оксана Царевич прибула до прокуратури Києва, у відділ за дотриманням законності.
Царевич не стала коментувати свій візит / Владислав Содель
Про це повідомляє Апостроф.
Суддю Царевич запросили на допит. Крім того, їй мають намір вручити повідомлення про підозру за винесення рішень у справі автомайданівців. Сама Царевич не стала коментувати свій візит.
Владислав Содель
Нагадаємо, вчора, 25 лютого, Печерський районний суд Києва обрав для колишнього голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова запобіжний захід у вигляді застави в 60 тисяч гривень - 50 мінімальних зарплат.
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Таке рішення прийняла слідчий суддя Печерського районного суду Оксана Царевич в межах висунутої Єфремову підозри про розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
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