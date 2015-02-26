Суддю, яка відпустила Єфремова під заставу, викликали на допит в прокуратуру (фото)

Про це повідомляє Апостроф.

Суддю Царевич запросили на допит. Крім того, їй мають намір вручити повідомлення про підозру за винесення рішень у справі автомайданівців. Сама Царевич не стала коментувати свій візит.

Нагадаємо, вчора, 25 лютого, Печерський районний суд Києва обрав для колишнього голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова запобіжний захід у вигляді застави в 60 тисяч гривень - 50 мінімальних зарплат.

Читайте такожЄфремов: Депутати не повинні нести відповідальність за свої слова

Таке рішення прийняла слідчий суддя Печерського районного суду Оксана Царевич в межах висунутої Єфремову підозри про розпалювання міжнаціональної ворожнечі.