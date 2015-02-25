Єфремова випустили під заставу в 60 тисяч гривень

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняла слідча суддя Печерського районного суду Оксана Царевич у рамках висунутої Єфремову підозри про розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Зокрема, в резулятивній частині судової ухвали сказано, що суддя прийшла до висновку у необхідності застосування застави як запобіжного заходу.

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«Слідчий суддя ухвалив: у задоволенні клопотання, внесеного прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, відмовити. Застосувати до Олександра Єфремова запобіжний захід у вигляді застави у вигляді 50 мінімальних заробітних плат, що становить 60 тисяч 900 гривень”, - сказано в ухвалі суду.

Крім того, дана судова ухвала зобов'язує Єфремова здати паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України. А також ухвала зобов'язує Єфремова без дозволу слідчого не виїжджати з Києва.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві. Йому оголосили підозру в службових зловживаннях та службовому підробленні.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави. 17 лютого Єфремова відпустили під заставу.

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18 лютого Генпрокуратура повідомила Єфремову про підозру у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Печерський райсуд Києва за клопотанням ГПУ проводить засідання з обрання запобіжного заходу Єфремову в цій справі у закритому режимі, «оскільки матеріали можуть містити таємницю слідства».