Норвегія заявила про готовність направити до України військових інструкторів

Про це міністр оборони Норвегії Іне Еріксен Сьорейде заявила в інтерв'ю газеті Guardian, передає ТАСС.

Як відзначає видання, керівник оборонного відомства вважає, що «більша кількість країн-членів НАТО наслідуватиме приклад Великої Британії», яка оголосила про направлення до України військовослужбовців для навчання місцевих військових і нелетального спорядження.

Направити військових інструкторів до України також планує Польща. Згідно із заявою радника міністра оборони Польщі Богуслава Пацека агентству Reuters, Варшава має намір «сприяти у підготовці молодшого командного складу української армії». Остаточне рішення з цього приводу буде ухвалено в березні.

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У свою чергу представники Збройних сил США повідомили про направлення до України невеликої групи військових фахівців, які нададуть допомогу в підготовці медичних інструкторів української армії.