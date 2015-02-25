Польща збирається направити до України військових інструкторів

17:09, 25 лютого 2015
Політика
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Польща планує направити військових інструкторів до України, заявив в середу радник міністра оборони Польщі Богуслав Пацек.

REUTERS

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Reuters.

"Міністерство оборони має намір направити польських інструкторів для надання сприяння в підготовці молодшого командного складу української армії", - заявив Пацек.

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За даними радника оборонного відомства, остаточне рішення буде прийнято в березні.

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