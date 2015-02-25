Польща збирається направити до України військових інструкторів
17:09, 25 лютого 2015Політика
292 0
Польща планує направити військових інструкторів до України, заявив в середу радник міністра оборони Польщі Богуслав Пацек.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Reuters.
"Міністерство оборони має намір направити польських інструкторів для надання сприяння в підготовці молодшого командного складу української армії", - заявив Пацек.
Читайте такожЗМІ: Польща вимагає від РФ видати уламки літака Качинського
За даними радника оборонного відомства, остаточне рішення буде прийнято в березні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter