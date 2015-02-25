Польща збирається направити до України військових інструкторів

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Reuters.

"Міністерство оборони має намір направити польських інструкторів для надання сприяння в підготовці молодшого командного складу української армії", - заявив Пацек.

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За даними радника оборонного відомства, остаточне рішення буде прийнято в березні.