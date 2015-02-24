Британія направить в Україну військових фахівців - Кемерон

Великобританія направить в Україну військових фахівців. Вони допоможуть українській армії з підготовкою персоналу і логістикою, але будуть перебувати "далеко від зони конфлікту".

Про це заявив британський прем'єр-міністр Девід Кемерон, виступаючи в комітеті зі зв'язків британського парламенту, передає BBC.

"Якщо Росію не зупинити зараз в Україні, то завтра ми побачимо дестабілізацію Молдавії і балтійських країн", - заявив британський прем'єр.

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Кемерон зазначив, що продовження російського втручання в Україні може призвести до нових санкцій проти Росії, включаючи третій пакет санкцій проти ключових галузей російської економіки.

Відповідаючи на питання про можливість надання Україні зброї, британський прем'єр сказав, що про це думати поки не час. Він не заперечує можливість подальшої допомоги Києву зброєю, однак поки мова йде тільки про "нелетальну допомогу".