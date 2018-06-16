Віхи тижня: Київ готується до виборів, Янукович вчитися рахувати, Тимошенко укріплює плацдарм

Ухвалення Верховною Радою рішення про призначення дострокових виборів у Києві дозволило Юлії Тимошенко убити цілу гору політичних «зайців». По-перше, нарешті кинуто рукавичку Черновецькому, який трохи очманів від власної безкарності і вседозволеності. По-друге, показово покарано Банкову, яка активно і жорстко захищала інтереси столичного градоначальника. По-третє, засвічено новий формат більшості, який згодом може стати в нагоді, наприклад, при затвердженні урядової програми. Комуністи «попрацювали чарівниками» з почуттям глибокого задоволення і наявністю політичної перспективи. І кого тепер цікавить, що створено небезпечний прецедент звільнення мера парламентом без формальних на те підстав, виключно в інтересах політичної доцільності?

Найближчі два місяці в столиці безумовно не буде нудно. Черновецький вже оголосив про початок власної виборчої кампанії, вирішивши не покладатися виключно на боротьбу в судах. Упевнений у власних силах Віталій Кличко, який вже заждався можливості узяти реванш за поразку в 2006 році. Юрій Луценко запевняє, що не володіє гіпертрофованими мерськими амбіціями і готовий поступитися єдиному кандидатові від демократичних сил. Куди цікавіша інша розбіжність: Віктор Ющенко упевнений, що коаліція висуне єдиного кандидата «на Київ» (чи не Леоніда Черновецького часом?), а Юлія Тимошенко запевнила, що БЮТ і НУ-НС підуть на штурм Хрещатика різними колонами. «Сердечники», видно, за будь-якого розкладу боротимуться за контроль над Київрадою, завбачливо заручившись клятвою вірності на крові від своїх кандидатів у депутати.

Парламентарії прийняли в першому читанні нову редакцію закону про Кабінет Міністрів і направили до Конституційного Суду законопроект про відміну депутатської недоторканності. Абсолютизувати значення цих рішень не варто, вони тактичні. Тимошенко, завдяки непростому особистому досвіду, добре знає, що синиця в руках куди перспектівніша за журавля в небі. Яка різниця, наскільки легітимними будуть окрики з Банкової на адресу уряду? Головне - вони були, є і будуть, принаймні, до старту президентської кампанії. Зате БЮТ дуже важко звинуватити у невиконанні союзницьких зобов`язань, що дає чималу свободу дій її лідерові. Юлія Володимирівна щиро жалкує про те, що пленарний тиждень не дозволив їй провести кадрові призначення в уряді. Але ж і програма Кабінету Міністрів «Український прорив для людей, а не політиків» на суд парламентаріїв не потрапила.

Ця обставина не завадила Віктору Януковичу наперед оцінити 100 днів перебування Юлії Тимошенко в прем`єрському кріслі. Мабуть, Віктор Федорович боявся запізнитися або загубитися в хвалебному хорі, тому обрушився з критикою на уряд за тиждень до його першого ювілею. Лідерові «регіоналів» не подобаються ані укладені Нафтогазом України газові угоди з Росією, ані погіршення відносин з країнами СНД, ані відсутність програми уряду і реального Державного бюджету.

Певно, найближчим часом законодавцям буде не до урядових планів. Партія регіонів і комуністи на початку квітня готуються по-своєму зустріти Джорджа Буша. Опозиціонери вже заблокували парламентську трибуну, вимагаючи вивести українських миротворців з Косово. На жаль Віктор Янукович, який дав чітку політико-правову оцінку проголошенню незалежності краю багато про що забув. І про відміну його урядом пільг для українських громадян, які виконують свій обов`язок на території колишньої Югославії, і про присутність на Балканах армійських миротворців з УкрПолбату, які входять до складу сил KFOR, і про українських міліціонерів, які є персоналом ООН. У Мітровіці постраждали саме останні, яких парламент відкликати не має права. Смерть одного співробітника МВС і поранення ще двох десятків нічому не вчать українських політиків: вони лише вирішують власні тактичні задачі. Тому не варто дивуватися, що РНБО, який веде Віктор Ющенко, відмовився виводити миротворців з гарячої точки.

Можливо, «регіоналів» підбадьорив черговий виток протистояння усередині блоку НУ-НС. Президент Ющенко в першій половині тижня відміняв свою участь в офіційних заходах і зосередився на політичних накачуваннях двох складових пропрезидентської фракції парламенту. Якщо «нашоукраїнці» вислухали нотації глави держави зі зразковим упокоренням, то представники Народної самооборони підтвердили імідж політичних нігілістів. Християнський демократ Володимир Стретович запропонував Вікторові Андрійовичу звільнити шефа президентської канцелярії. Якщо вірити іншому «самбістові», Давиду Жванії, то перед цим Ющенко запевняв їх депутатську групу в тому, що «Балога - це я», тому Віктора Івановича треба слухатися. Після сумнозвісної зустрічі Народна самооборона відіграла назад - її лідери усвідомили, що час для відкритої сварки з Ющенком ще не прийшов.

Президент серйозно розраховує на приєднання України до ПДЧ на саміті НАТО в Бухаресті. Одному з польських видань Ющенко заявив, що зближення з Альянсом для України - питання часу, а не вибору. Повну підтримку обіцяє американський посол в Україні Вільям Тейлор. Росія, як це вже бувало, пообіцяла «тяжкі дипломатичні наслідки» у разі вступу України і Грузії в НАТО. Що ж, кремлівська Баба Яга завжди буде проти.

Євген Магда