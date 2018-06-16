Віхи тижня: Київ готується до виборів, Янукович вчитися рахувати, Тимошенко укріплює плацдарм
Прем`єр продовжує битву за столицю... Парламент ліквідував Тендерну палату... Президента підживили надіями щодо Бухарестського саміту НАТО...
|Черновецький, Тимошенко
Найближчі два місяці в столиці безумовно не буде нудно. Черновецький вже оголосив про початок власної виборчої кампанії, вирішивши не покладатися виключно на боротьбу в судах. Упевнений у власних силах Віталій Кличко, який вже заждався можливості узяти реванш за поразку в 2006 році. Юрій Луценко запевняє, що не володіє гіпертрофованими мерськими амбіціями і готовий поступитися єдиному кандидатові від демократичних сил. Куди цікавіша інша розбіжність: Віктор Ющенко упевнений, що коаліція висуне єдиного кандидата «на Київ» (чи не Леоніда Черновецького часом?), а Юлія Тимошенко запевнила, що БЮТ і НУ-НС підуть на штурм Хрещатика різними колонами. «Сердечники», видно, за будь-якого розкладу боротимуться за контроль над Київрадою, завбачливо заручившись клятвою вірності на крові від своїх кандидатів у депутати.
Парламентарії прийняли в першому читанні нову редакцію закону про Кабінет Міністрів і направили до Конституційного Суду законопроект про відміну депутатської недоторканності. Абсолютизувати значення цих рішень не варто, вони тактичні. Тимошенко, завдяки непростому особистому досвіду, добре знає, що синиця в руках куди перспектівніша за журавля в небі. Яка різниця, наскільки легітимними будуть окрики з Банкової на адресу уряду? Головне - вони були, є і будуть, принаймні, до старту президентської кампанії. Зате БЮТ дуже важко звинуватити у невиконанні союзницьких зобов`язань, що дає чималу свободу дій її лідерові. Юлія Володимирівна щиро жалкує про те, що пленарний тиждень не дозволив їй провести кадрові призначення в уряді. Але ж і програма Кабінету Міністрів «Український прорив для людей, а не політиків» на суд парламентаріїв не потрапила.
|Віктор Янукович
Певно, найближчим часом законодавцям буде не до урядових планів. Партія регіонів і комуністи на початку квітня готуються по-своєму зустріти Джорджа Буша. Опозиціонери вже заблокували парламентську трибуну, вимагаючи вивести українських миротворців з Косово. На жаль Віктор Янукович, який дав чітку політико-правову оцінку проголошенню незалежності краю багато про що забув. І про відміну його урядом пільг для українських громадян, які виконують свій обов`язок на території колишньої Югославії, і про присутність на Балканах армійських миротворців з УкрПолбату, які входять до складу сил KFOR, і про українських міліціонерів, які є персоналом ООН. У Мітровіці постраждали саме останні, яких парламент відкликати не має права. Смерть одного співробітника МВС і поранення ще двох десятків нічому не вчать українських політиків: вони лише вирішують власні тактичні задачі. Тому не варто дивуватися, що РНБО, який веде Віктор Ющенко, відмовився виводити миротворців з гарячої точки.
|Віктор Ющенко
Президент серйозно розраховує на приєднання України до ПДЧ на саміті НАТО в Бухаресті. Одному з польських видань Ющенко заявив, що зближення з Альянсом для України - питання часу, а не вибору. Повну підтримку обіцяє американський посол в Україні Вільям Тейлор. Росія, як це вже бувало, пообіцяла «тяжкі дипломатичні наслідки» у разі вступу України і Грузії в НАТО. Що ж, кремлівська Баба Яга завжди буде проти.
Євген Магда