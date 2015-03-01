Консулу України не вдалося зустрітися зі свідком вбивства Нємцова - дівчина зникла

За словами консула, який прибув у Слідчий комітет Росії, зустрітись з 23-річною дівчиною йому не вдалося, передає Радіо Свобода.

Дипломат заявив, що Дурицька у статусі свідка має право покинути межі Росії, оскільки не є її громадянкою.

«Оскільки Дурицька перебуває в статусі свідка, вона може безперешкодно поїхати додому в Україну», – заявив Геннадій Брескаленко.

Водночас народний депутат від партії «Народний фронт» Остап Семерак в коментарі Радіо Свобода підтвердив, що питання про місце перебування Анни Дурицької перебуває на контролі українського консула в Москві. За словами депутата, до нього звернулись родичі дівчини, які стверджують, що не знають, де вона зараз знаходиться.

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«Вона каже, що її відвезли на якусь квартиру. Там є охорона. Покинути це приміщення їй не дозволяють», – розповів Остап Семерак з посиланням на слова родичів дівчини.

Депутат також зазначив, що Анна періодично виходить на зв’язок, але не знає, де її утримують. Слідчий комітет Росії поки інформацію не коментує.

В російській поліції раніше заявили, що на час вбивства Борис Нємцов прогулювався зі «знайомою з України». Пізніше стало відомо, що це модель Анна Дурицька.

Бориса Нємцова вбили пізно ввечері 27 лютого на Великому Москворецькому мосту в Москві неподалік Кремля. Поліція розслідує факт за статтею про вбивство.