Нардепа Гончаренка допитують у справі про замах на вбивство росіянина в Одесі 2 травня

Народного депутата України Олексія Гончаренка, затриманого в Москві під час ходи пам’яті Бориса Нємцова, допитують у справі про замах на вбивство громадянина Росії під час масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. Про це повідомили у Слідчому комітеті Російської Федерації, передає Громадське.

«Слідчий Головного слідчого управління СК Росії, який розслідує кримінальну справу, порушену за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, п. «З» ч. 2 ст. 117 КК РФ, про замах на вбивство і катування громадянина Російської Федерації під час трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року, прибув у відділення поліції, де допитується О. Гончаренко за обставинами кримінальної справи», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, консул України в Москві Геннадій Брескаленко у коментарі Громадському повідомив, що його не допускають на зустріч з Гончаренком. У якості кого його допитують російські слідчі – також наразі невідомо.

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Також, до депутата не пускають адвокатів Марка Фейгіна та Ніколая Полозова, які під’їхали до відділку міліції «Китай-город».

Подъехал к ОВД "Китай-город". К депутату Гончаренко не пускают адвокатов, меня и Полозова — Mark Feygin (@mark_feygin) March 1, 2015

Майор полиции Карташов Сергей Анатольевич номер жетона 017670 не пускает меня и адвоката Фейгина в ОВД Китай-город к депутату ВР Гончаренко. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) March 1, 2015

Раніше у головному управлінні МВС Москви заявили, що Олексій Гончаренко буде переданий представникам Слідчого комітету Росії «для проведення подальших процесуальних дій».

У свою чергу, один з лідерів сепаратистів Костянтин Долгов написав у FB: «Годину тому я зателефонував представнику СК РФ з вимогою затримати Олексія Гончаренка, винного у спаленні людей в Одесі 2 травня. Гончаренко сьогодні перебуває у Москві на акції «нємцовців». І ось щойно прийшла інформація, що Гончаренко затриманий».