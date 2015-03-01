"Антимайдан" звинувачує затриманого нардепа Гончаренка в причетності до пожежі в Одесі 2 травня

У ГУ МВС по Москві підтвердили факт затримання депутата Верховної ради Олексія Гончаренка, повідомляє ТАСС.

"Його буде передано представникам СК [ співробітникам Слідчого комітету РФ - ред.] для проведення подальших процесуальних дій", - додали в главку.

Факт затримання нардепа підтвердив і адвокат Марк Фейгін.

"Він дійсно затриманий, мені подзвонили зараз з Ради, мій колега адвокат Логвінський, депутат. Мене попросили взяти на себе захист заарештованого депутата Гончаренка, який зараз знаходиться у відділі поліції "Китай-Місто", - розповів адвокат.

Тільки що подзвонили з Ради, мій колега адвокат Логвінський, депутат. Мене просять взяти на себе захист заарештованого депутата Гончаренко - Mark Feygin (@mark_feygin) March 1, 2015

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Захисник пояснив, що Гончаренку інкримінують скоєння правопорушення за статтею 19.3 (Непокора законній вимозі співробітника поліції).

Між тим рух "Антимайдан" розповсюдив заяву, в якій стверджує, нібито Гончаренко був присутній на Куликовому Полі в Одесі 2 травня і брав безпосередню участь в кривавій бійні, вчиненій над активістами одеського "Антимайдану".

"Ми вимагаємо заарештувати цього чоловіка... Він повинен бути арештований і постати перед судом", - підкреслюють в "Антимайдані".