Глава української делегації в ПАРЄ: затримання Гончаренка - вершина цинізму і свавілля

Глава української делегації у ПАРЄ вимагає негайного звільнення народного депутата України Олексія Гончаренка.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав народний депутат, член фракції «Блок Петра Порошенка» Володимир Ар’єв.

«Вимагаю від імені усіх своїх колег, як глава делегації і як віце-президент ПАРЄ. Арешт Гончаренка в день підтримки іншого незаконно арештованого депутата і делегата у ПАРЄ Надії Савченко під час траурного маршу пам’яті по-звірячому вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова – вершина цинізму і свавілля», - наголосив політик.

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Він також підкреслив, що поліція Москви проігнорувала дипломатичний імунітет Гончаренка і продемонструвала повну неповагу до основних принципів міжнародного права.

«Подібна поведінка російської влади дає додаткові підстави для посилення санкцій проти делегації РФ у ПАРЄ», - вважає Ар’єв.

«Я звертаюсь до Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Янгланда і Президента ПАРЄ Анн Брассер зробити все можливе для звільнення Гончаренка і Савченко», - наголосив віце-президент ПАРЄ.

Він також висловив подяку керівництву політичних груп Європейської Народної Партії і Європейських консерваторів за готовність негайно включитися у справу звільнення вже другого народного депутата України, незаконно і безпідставно заарештованого у Москві.

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Як повідомляв УНІАН, Гончаренко є ініціатором в Одесі різних акцій, спрямованих проти агресії РФ. Наприклад, встановлення білбордів з нагоди Дня Військово-морського флоту зі словами з популярної пісні футбольних фанатів про президента РФ Володимира Путіна: «Ла-Ла-Ла!», Також - білбордів «Вова! Не роби мамі нерви!» і т. д.