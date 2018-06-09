Реформа для волонтерів

Військовий лікар на передовій Юрій Каравацький розповідає, що більшу частину потреб у його роботі забезпечують саме волонтери, завдяки яким на фронт постачають не лише дорогі медичні прилади та ліки, але й елементарні позиції – бинти та знеболювальне. «Правильно буде, якщо ми перестанемо кричати про те які вони хороші (волонтери, – УНІАН), а просто будемо домагатися, аби їм надали більше прав, подбали про їхню безпеку та полегшили роботу», - зауважує медик.

Український волонтерський рух доволі унікальний, адже в жодній іншій країні він не виникав так стихійно та в порівняно короткий проміжок часу. Тому і законодавство, яке писалось у мирний час, не враховує й половини потреб волонтерської діяльності. «Раніше волонтерами були одиниці, сьогодні – кожен третій. Всі вони щось роблять на своєму рівні – хтось привозить авто, хтось обмундирування, хтось збирає аптечки, одяг, ковдри, а хтось просто переказує кошти. Цінувати варто кожного», - розповідає один з волонтерів відомої організації.

Своє прізвище співрозмовник УНІАН не називає, мотивуючи це тим, що не прагне зробити собі рекламу, просто «робить справу, яку повинна робити кожна свідома людина, якщо до її дому прийшла біда».

Власне, через зайву скромність та небажання привертати до себе увагу, більшість волонтерів, рідко підіймають проблемні питання, які стосуються їхньої роботи. Сюди ж можна додати звичку не чекати, поки хтось зробить, а зробити самому, та просто катастрофічний брак часу.

«А що ми? Ми як працювали, так і будемо працювати, як до того розраховували на себе, так і зараз. Прорвемось», - знизує плечима волонтер проекту «Повернись живим» Олексій Ліпіріді, реагуючи на запитання, як позначиться нестабільність на валютному ринку і курс долара на закупівлях необхідної бійцям АТО техніки з-за кордону.

Захистити волонтера

І все ж, на сьогоднішній день, існує цілий спектр питань, вирішення яких не лише суттєво полегшить діяльність волонтерів, але захистить їм життя. На жаль, те, що парламент мав би зробити чи не найпершим своїм кроком, коли в країні розпочалися військові дії, так і не зроблено. «Більшість волонтерів, з якими я працюю, їздять на передову. І, окрім бронежилетів та касок, вони нічого не мають для захисту. У нас трапляються й випадки пограбування, - розповів координатор проекту «Народний Тил» Роман Синіцин. – Наприклад, нещодавно з волонтерського авто на заправці було викрадено значну суму коштів. При цьому міліція абсолютно не сприяла у розкритті цієї справи та спустила все на «гальма». Хочете знати реакцію? Народний депутат Антон Геращенко лише написав у себе на сторінці, «що випадки пограбування статистичні, тут нічого не поробиш».

Колега Романа з групи «Народний Тил» Георгій Тука додає, що волонтери сьогодні працюють всупереч законодавству, фактично, порушуючи його, адже іншого виходу просто немає. «Найперше, що мали б змінити у цьому документі (мова йде про Закон України «Про волонтерську діяльність», - УНІАН), це саме визначення «волонтер». У мене є знайомий, який, за два місяці зими, власноруч виготовив 300 буржуйок. Людина, яка день та ніч працювала за свої кошти. Він волонтер? Волонтер. Водночас, ця людина жодного разу не була на передовій, - розповів він. - Але є і люди, які не збирають кошти, не купують жодних амуніцій, але кожного тижня їздять на передову возять все, що назбирали інші. Вони волонтери? Звісно. Останній категорії варто надати статус учасника бойових дій, адже, нажаль, серед нашого брата є і втрати, і полонені, і зниклі безвісти».

Ще однією суттєвою перепоною волонтерам є розмитнення товарів, які вони купують для армії за кордоном, та податки. Наприклад, потреби армії в автомобільному транспорті – колосальні. І практично всі авто волонтери привозять з-за кордону. Отже зіштовхуються з необхідністю розмитнити ці автомобілі. «Так виходить, що на митниці ми витрачаємо мало не половину вартості того, що веземо. Я вже не буду розповідати, якими правдами і не правдами вдається все це провести через кордон. Але суттєвими зрушеннями були б зміни саме в цій частині», - додає Синіцин.

До речі, схожу практику, свого часу, застосувала Грузія, звільнивши від мита волонтерську допомогу та пустивши, таким чином, іноземну поміч на свою територію.

Жартуючи з цього приводу, Георгій Тука називає себе «найбільшим контрабандистом в Україні»: «Я не можу сказати, що держава не співпрацює з волонтерами, але, чесно кажучи, все це робиться недолуго та незграбно. Чиновники не намагаються випередити проблему, а вирішують її тільки вже як існуючу».

Не меншим важливим питанням є і боротьба з «псевдо-волонтерами», через яких справжні помічники бійцям АТО втрачають значний відсоток тих, хто готовий допомагати. Волонтер проекту «Повернись живим» Родіон Григорян наголошує, що поки таким явищем громадські активісти займаються самі: «Зараз з'явилося багато людей, які ходять в метро у формі волонтерів, і збирають гроші нібито на потреби бійців. У результаті виявляється, що це представники незрозуміло кого. Але багато людей ведуться на цей обман. Ошукані такими шахраями, перестають довіряти волонтерам і відмовляються перераховувати кошти на благодійність. Саме тому нам важлива інформаційна підтримка, створення реєстру тих, кому люди можуть довіряти».

Точкові рішення не допомагають у розв’язанні проблем

3 лютого 2015 року Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні зміни до закону України щодо волонтерської діяльності. Зокрема, документом пропонується, що організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право проводити діяльність як з складанням договору з волонтером про її здійсненні, так і без нього. Такі організації також матимуть право отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності, самостійно визначати напрям здійснення волонтерської діяльності, видавати волонтерам посвідчення, які засвідчують їх особи і вид волонтерської діяльності в межах організації. Окрім того, пропонується також дозволити запрошувати іноземців для виконання волонтерської діяльності на території України, відправляти громадян України за кордон для реалізації волонтерської діяльності.

Втім, не ухваливши цих змін остаточно (потрібно ще проголосувати друге читання і прийняти закон в цілому), парламентарі мають намір провести ще одні зміни. Так, депутат від Блоку Петра Порошенка Валерій Пацкан розповів, що разом з колегами розробив законопроект задля зменшення податкового навантаження на волонтерів. Автори документу запевняють, що таке рішення дозволить міжнародним інституціям, які готові допомогти Україні, робити це безперешкодно. «Зараз ми можемо чітко й без пафосу заявити, що Україну врятували волонтери, які продовжують допомагати і Збройним Силам України, і переселенцям. Наше завдання, як законотворців, прописати закони, які б полегшили волонтерську діяльність», - наголошує депутат.

Однак, експерти та юристи зауважують, що для полегшення роботи волонтерів, депутати повинні розглядати не один, не два, а цілий пакет законопроектів. За словами юриста ЮФ "Ілляшев і Партнери" Дмитра Шемеліна, чинний Закон України «Про волонтерську діяльність» від 2011 року ніяких особливих прав волонтерам не надає, і навряд чи приносить багато користі на практиці. «Приймався він у часи, коли волонтерська діяльність не користувалася великою популярністю і, в основному, стосувалася допомоги соціально незахищеним. Також там не йшла мова щодо великих грошових оборотів», - пояснив він.

Тому, перше велике питання зараз - оподаткування волонтерської допомоги. «Поки що податкова дивиться на збір волонтерами коштів крізь пальці, проте, однозначно, прийде час, коли первинні емоції схлинуть і до ситуації поставляться більш формально. На жаль, так як волонтерство і формалізм споріднені, вирішити цю проблему буде непросто, хоча вирішувати її однозначно треба», - вважає експерт.

З іншого боку, внесення такого законопроекту, скоріше, є нормою екстреного характеру, щоб розібратися з існуючою у суспільстві проблемою. «Тому що за нормальних умов благодійністю мають займатися повноцінні фонди, які можна проконтролювати за допомогою фінансової звітності», - зауважує інший юрист Анна Закусило.

Перше велике питання зараз - оподаткування волонтерської допомоги / Фото УНІАН

Що ж стосується питань розмитнення, або носіння волонтерами, які часто бувають на передовій, зброї, правник переконана, що тут варто бути дуже обережним: «Ці сфери мають винятковий корупційний потенціал. Усім нам відомі випадки, наприклад, у сфері безмитного імпорту автомобілів інвалідами. Зрозуміло, що ті, хто сьогодні рятує життя, займаючись волонтерською діяльністю, не будуть спекулювати. Однак закріплена в законодавстві подібна пільга дуже скоро призведе до появи кишенькових «волонтерських організацій», де вже зовсім інші люди будуть отримувати свої «три відсотки»».

В продовження теми «шахрайства» на людській чуйності, експерти зауважують, що повстає питання своєрідного контролю над волонтерами. Так, у діючому в Україні законі, волонтерська діяльність розглядається як свідомо неприбуткова, а волонтери отримують тільки компенсацію певних витрат, таких як транспорт та харчування. На практиці ж все частіше можна почути про те, що, з метою стимулювання волонтерства, особливо, пов'язаного зі збором готівкових коштів, волонтерські організації оплачують роботу своїх активістів, що ставить під сумнів дотримання принципів безоплатності. При цьому оплата може бути як погодинною, так і у відсотках від зібраної суми пожертв.

«В обох випадках було б важко провести межу між подібним волонтерством і відомою студентам «промоцією» - хіба що привід роботи волонтера більш благородний, ніж роздача флаєрів і зразків йогурту. Природно, у контролюючих органів відразу виникає багато питань - від податкових до трудових, - розповідає Дмитро Шемелін. - Інша справа, що вводити якийсь додатковий контроль за волонтерами на вулицях буде, швидше за все, неефективно. Цілком достатньо і існуючої системи документів. Та й з етичної точки зору, м'яко кажучи, було б дивно полювати за студентами з коробками для збору грошей в той час, як на вулицях і в переходах цілком вільно розташовуються десятки звичайних жебраків, яких формально взагалі ніхто і ніяк не контролює».

Відтак, юристи запевняють, що перспективніше було б стежити за тим, як зібрані гроші враховуються і розподіляються волонтерськими організаціями, які повинні були б вести прозору звітність. На сьогоднішній день, чи не єдиний спосіб звітності для волонтерів – фотографії закупленого на зібрані кошти. На інше, буває, просто не мають часу. «Все, це свідчить лише про одне – не можна врегулювати волонтерську діяльність точковими рішеннями. Тут потрібний комплексний підхід, зміни одразу в декількох законопроектах», - зауважує Георгій Тука.

Всього за рік здійснивши потужний волонтерський поступ, українці довели свою спроможність до самоорганізації та вміння допомогами один одному. Однак з благородними діями прийшла ціла сукупність проблем. Ті, хто допомагає захисниками України, сьогодні самі потребують захисту. І якщо прості люди довели, що можуть «одягнути армію», держава поки не може похвалитись швидкою реакцією на потреби українського волонтерства. «Ми не просимо, аби замість нас щось робили, ми просимо не заважати нам допомагати», - підсумував Роман Синіцин.

Ольга Каретнікова-Котягіна