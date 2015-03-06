Гройсман назвав неприпустимою поведінку депутатів, які зірвали виступ Гонтаревої у Раді
11:23, 06 березня 2015Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман назвав неприпустимою поведінку депутатів, які зірвали виступ голови Національного банку Валерії Гонтаревої у парламенті.
Гройсман назвав неприпустимим зрив виступу Гонтаревої / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це голва ВР заявив на засіданні парламенту.
Він вважає неприпустимим спочатку запрошувати до ВР голову НБУ, а потім не давати можливості їй висловитися.
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Він зазначив, що необхідно було вислухати Гонтареву, а потім ставити питання і висловлювати свою точку зору.
“Якщо вам не подобається, то ви можете звернутися до суду. Але приходити сюди і влаштовувати те, що ви влаштовуєте, це неприпустимо. Я на цьому наголошую. Ведіть себе нормально і до вас будуть ставитись люди з повагою”, - наголосив Гройсман.
Як відомо, сьогодні було зірвано виступ Гонтаревої у ВР.
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