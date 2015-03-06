Більша частина депутатів покинула залу засідань, зірвавши розгляд законопроектів

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман двічі провів рейтингове або сигнальне голосування, яке засвідчило, що у сесійній залі присутні трохи більше 100 народних депутатів.

Як відомо, для ухвалення рішень парламенту необхідно мінімум 226 голосів народних депутатів.

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Загалом, передбачався розгляд близько 10 законопроектів.

Гройсман повідомив, що парламент переходить до «різного», оскільки недостатньо голосів для прийняття рішень.

Як відомо, регламентом ВР передбачено, що у п'ятницю під час сесійного тижня з 13.00 до 14.00 повинно бути «різне», тобто виступи народних депутатів з тих питань, які вони вважають актуальними.