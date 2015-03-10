Сенатори США вважають, що Путін має намір заново створити Російську імперію

Про це повідомляє Голос Америки.

«Щоб зрозуміти, що відбувається в Україні, нам потрібно зрозуміти Володимира Путіна», – заявив Маккейн, виступаючи в понеділок перед кількома сотнями людей, які зібралися в Українському національному домі в Гартфорді, штат Коннектикут.

«Це людина, яка хоче відновити Російську імперію. Якщо ми зрозуміємо це, ми зможемо краще впоратися з його амбіціями .., а це означає військову допомогу, але, думаю, це також означає економічну допомогу Україні», – додав Маккейн, який очолює комітет Сенату з питань збройних сил.

Путін заперечує, що озброює сепаратистів у Східній Україні, але Маккейн і Мерфі ставляться до слів російського лідера зі скептицизмом.

Читайте такожСША почали перекидання танків і 3 тисяч солдатів в країни Балтії

«В Україну вторглася російська армія, – заявив Мерфі після форуму. – Все, що робить Україна, так кожен їх постріл робиться для захисту їхньої країни. Нам потрібно дати їм певні можливості для відповідної боротьби. Мова йде про надання цій країні можливостей оборонятися».

На думку Маккейна, війна в Україні – це перший випадок за 70 років, коли європейську країну розриває на частини зовнішня сила.

«Справа не тільки в Україні, справа в Молдові, країнах Балтії та Польщі. Амбіції Путіна полягають у відновленні Російської імперії, і полем битви зараз є Україна», – сказав сенатор.

Ставки дуже великі, додав Мерфі. «Сьогодні Путін марширує по Україні, але завтра він може марширувати по території союзника по НАТО, якого Сполучені Штати зобов’язані захищати за договором», – сказав він.