«Гумконвої» РФ продовжують порушувати міжнародне та українське законодавство

11:07, 07 березня 2015
Політика
352 0

18-й російський «гуманітарний конвой», який сьогодні прибув у Донецьк, привіз продукти харчування, але перетнув український кордон з грубими порушеннями норм міжнародного та національного законодавства.

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«7 березня російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового (вісімнадцятого) так званого «гуманітарного конвою». Оскільки переміщення «гумконвою» відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та національного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей, контроль українською міжвідомчою групою здійснювався лише шляхом візуального спостереження без виконання контрольних функцій», - зазначили у Держприкордонслужбі.

За інформацією прикордонників, російський конвой у складі 23 автомобілів прослідував в Україну з 5.40 до 6.00 через пункт пропуску «Матвєєв Курган» (РФ). За інформацією відомства, транспортні засоби перевозили продукти харчування.

Як повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, «гумконвой» з РФ, що прибув до Донецька сьогодні вранці, привіз вантаж для сімей шахтарів, загиблих і постраждалих під час аварії на шахті ім. Засядька. За інформацією МНС РФ, серед вантажів - продукти харчування і медикаменти.

Вибух на шахті ім. Засядька в Донецьку стався 4 березня. За останніми даними, внаслідок аварії загинули 34 гірники. При цьому терористична організація «ДНР» відмовилася від допомоги українських рятувальників, які були готові виїхати на шахту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter