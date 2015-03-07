«Гумконвої» РФ продовжують порушувати міжнародне та українське законодавство

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«7 березня російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового (вісімнадцятого) так званого «гуманітарного конвою». Оскільки переміщення «гумконвою» відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та національного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей, контроль українською міжвідомчою групою здійснювався лише шляхом візуального спостереження без виконання контрольних функцій», - зазначили у Держприкордонслужбі.

За інформацією прикордонників, російський конвой у складі 23 автомобілів прослідував в Україну з 5.40 до 6.00 через пункт пропуску «Матвєєв Курган» (РФ). За інформацією відомства, транспортні засоби перевозили продукти харчування.

Як повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, «гумконвой» з РФ, що прибув до Донецька сьогодні вранці, привіз вантаж для сімей шахтарів, загиблих і постраждалих під час аварії на шахті ім. Засядька. За інформацією МНС РФ, серед вантажів - продукти харчування і медикаменти.

Вибух на шахті ім. Засядька в Донецьку стався 4 березня. За останніми даними, внаслідок аварії загинули 34 гірники. При цьому терористична організація «ДНР» відмовилася від допомоги українських рятувальників, які були готові виїхати на шахту.