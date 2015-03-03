Справу Чечетова по диктаторським законам можуть закрити після заяви його родичів - ГПУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

“Якщо родичі Чечетова звернуться із заявою про закриття провадження, то воно буде закрито з нереабілітуючих підстав, тобто він буде вважатися винним. У разі, якщо така заява не буде подана, кримінальне провадження буде розслідуватися, і вже суд вирішить, був винний Чечетов чи ні”, - зазначили у Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого у Генпрокуратурі заявили про вручення Чечетову повідомлення про підозру у зловживанні владою та службовому підробленні під час ухвалення диктаторських законів 16 січня 2014 року - ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем при обтяжуючих обставинах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

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21 лютого Печерський райсуд Києва за клопотанням слідчого Генпрокуратури виніс рішення про обрання Чечетову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням розміру застави 4 млн 990 тис. грн. 23 лютого за Чечетова було внесено заставу і звільнено з-під варти.

28 лютого його знайшли мертвим. За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, Чечетов випав із 17-го поверху житлового будинку. Було відкрито кримінальне провадження за фактом смерті Чечетова за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

2 березня Чечетова поховали на Південному кладовищі у Києві.