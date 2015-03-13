Рада ЄС вирішила не піднімати питання України і санкцій проти Росії на найближчому засіданні

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив високопосадовий європейський дипломат.

"Буде перша річниця незаконної анексії Криму і буде заява 28 держав-членів ЄС з цього приводу, але не буде висновків", - сказав він.

За словами чиновника, Євросоюз підтвердить свою позицію стосовно анексії Криму, "що ми не забули про неї і в нас залишається та сама позиція, яка була рік тому".

Разом з тим, окремої дискусії щодо кризи в Україні, за його словами, не буде. "Дискусії не буде, не буде і дискусії щодо санкцій. Станом на сьогодні я не бачу єдності щодо подальших санкцій", - наголосив він.

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Причиною того, що українського питання не буде на порядку денному засідання Ради ЄС із закордонних справ, дипломат назвав те, що воно буде предметом обговорення саміту Євросоюзу, який відбудеться кілька днями пізніше. "Українське питання буде через кілька днів на Раді ЄС, там буде дискусія і щодо санкцій. Але станом на сьогодні я не бачу єдності для подальших санкцій", - зазначив європейський чиновник.

Крім того, міністри закордонних справ країн ЄС обговорять ініціативу «Східне партнерство» напередодні саміту в Ризі. «Проект декларації буде направлений державам-членам найближчим часом, у ній ми підтвердимо відданість нашим партнерам», - додав дипломат.

Також він повідомив, що на засіданні Ради ЄС із закордонних справ будуть присутні усі шість міністрів закордонних справ країн «Східного партнерства».