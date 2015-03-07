Євросоюз почав підготовку до Ризького саміту «Східного партнерства»

Європейський Союз розпочав підготовку до саміту «Східного партнерства», який відбудеться у травні в Ризі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це після завершення неформального засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, яке пройшло у Ризі, повідомила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

"Ми домовилися, що нам необхідно добре підготуватися, і ми розпочали (роботу) сьогодні - над політичними сигналами, зобов'язаннями ЄС для всіх шести наших партнерів на сході та конкретними кроками, які ми можемо зробити", - сказала вона.

У свою чергу, міністр закордонних справ головуючої в ЄС Латвії Едгарс Рінкевіч повідомив, що під час неформального засідання міністри погодилися, що "Ризький саміт підтвердить політичні зобов'язання ЄС своїм східним сусідам".

"Ми повинні мати більш індивідуальний підхід до будь-якого партнера і вважаємо, що слід надавати більше підтримки тим країнам, які здійснюють процес реформ", - переконаний він.

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На думку Рінкевіча, Євросоюз може "працювати над пакетом допомоги для всіх трьох країн, які підписали угоди про асоціацію, - Грузії, Молдови та України".

"Цей пакет має допомогти імплементувати угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Ми також говорили про лібералізацію візового режиму і сподіваємося, що країни «Східного партнерства» виконають критерії, щоб просуватися вперед за принципом "більше за більше", але нам необхідна оцінка цих критеріїв Єврокомісією", - деталізував міністр.