Євросоюз почав підготовку до Ризького саміту «Східного партнерства»
Під час неформального засідання міністри погодилися, що "Ризький саміт підтвердить політичні зобов'язання ЄС своїм східним сусідам"
Європейський Союз розпочав підготовку до саміту «Східного партнерства», який відбудеться у травні в Ризі.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це після завершення неформального засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, яке пройшло у Ризі, повідомила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.
"Ми домовилися, що нам необхідно добре підготуватися, і ми розпочали (роботу) сьогодні - над політичними сигналами, зобов'язаннями ЄС для всіх шести наших партнерів на сході та конкретними кроками, які ми можемо зробити", - сказала вона.
У свою чергу, міністр закордонних справ головуючої в ЄС Латвії Едгарс Рінкевіч повідомив, що під час неформального засідання міністри погодилися, що "Ризький саміт підтвердить політичні зобов'язання ЄС своїм східним сусідам".
"Ми повинні мати більш індивідуальний підхід до будь-якого партнера і вважаємо, що слід надавати більше підтримки тим країнам, які здійснюють процес реформ", - переконаний він.
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На думку Рінкевіча, Євросоюз може "працювати над пакетом допомоги для всіх трьох країн, які підписали угоди про асоціацію, - Грузії, Молдови та України".
"Цей пакет має допомогти імплементувати угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Ми також говорили про лібералізацію візового режиму і сподіваємося, що країни «Східного партнерства» виконають критерії, щоб просуватися вперед за принципом "більше за більше", але нам необхідна оцінка цих критеріїв Єврокомісією", - деталізував міністр.